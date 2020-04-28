Венеция готовится к ослаблению карантина

Италия, как и многие страны Европы, готовится постепенно выходить из карантина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, уже с 4 мая в стране немного ослабят жесткие ограничения. Впрочем, пока волонтеры развозят защитный маски по Венеции, уточки уже явно привыкли хозяйничать на улицах без людей.