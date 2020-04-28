Турция отправила в США самолет с медпомощью для борьбы с коронавирусом

Военно-транспортный самолет с медицинскими принадлежностями для борьбы с коронавирусом вылетел во вторник из Турции в США. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Процесс погрузки медицинских принадлежностей на борт самолета ВВС Турции, который доставит их в США, завершен. Наш самолет вылетел с авиабазы Этимесгут в Анкаре", - говорится в коммюнике.

О намерениях Анкары предоставить гуманитарную помощь Вашингтону накануне сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Турция поставляла гуманитарную помощь в Великобританию, Италию, Испанию и ряд балканских стран.