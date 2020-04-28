https://news.day.az/world/1229011.html Турция отправила в США самолет с медпомощью для борьбы с коронавирусом
Турция отправила в США самолет с медпомощью для борьбы с коронавирусом
Военно-транспортный самолет с медицинскими принадлежностями для борьбы с коронавирусом вылетел во вторник из Турции в США. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Процесс погрузки медицинских принадлежностей на борт самолета ВВС Турции, который доставит их в США, завершен. Наш самолет вылетел с авиабазы Этимесгут в Анкаре", - говорится в коммюнике.
О намерениях Анкары предоставить гуманитарную помощь Вашингтону накануне сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее Турция поставляла гуманитарную помощь в Великобританию, Италию, Испанию и ряд балканских стран.
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