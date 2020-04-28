В Испании за последние сутки от коронавируса умер 301 человек

За последние 24 часа в Испании от коронавируса умер 301 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Испании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что число умерших от коронавируса в Испании достигло 23 822 человека.

В Испании за последние 24 часа 1308 человек заразились коронавирусом.

Общее число зараженных в стране достигло 210 773 человек.

До сегодняшнего дня излечились 102 548 человек.