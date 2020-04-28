https://news.day.az/world/1229034.html В Испании за последние сутки от коронавируса умер 301 человек
В Испании за последние сутки от коронавируса умер 301 человек
За последние 24 часа в Испании от коронавируса умер 301 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Испании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что число умерших от коронавируса в Испании достигло 23 822 человека.
В Испании за последние 24 часа 1308 человек заразились коронавирусом.
Общее число зараженных в стране достигло 210 773 человек.
До сегодняшнего дня излечились 102 548 человек.
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