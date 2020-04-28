Трамп обещает потребовать от Китая компенсаций

Президент США снова обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе и не исключил возможность требовать многомиллиардную компенсацию за нанесенный ущерб. Заявление было сделано в понедельник на возобновленной после перерыва в выходные пресс-конференции в Белом доме: "Мы не очень довольны Китаем. Мы недовольны всей этой ситуацией, потому что считаем: эпидемию можно было бы остановить в источнике. Её можно было быстро прекратить, и она не распространилась бы по всему миру", - заявил в частности Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Обозреватели объясняют его молчание в выходные необходимостью сгладить неблагоприятное впечатление минувшего четверга, когда он предложил в качестве лечения от Covid-19 принимать дезинфицирующие средства внутрь (хотя потом назвал сказанное шуткой).