В Италии 152 врача умерли из-за коронавируса

По меньшей мере 152 врача умерли в Италии с начала распространения коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте Национальной федерации орденов итальянских медиков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом, по данным газеты La Repubblica на 25 апреля, число умерших в стране сотрудников больниц среди младшего медперсонала достигло 34. Жертвами коронавируса стали по меньшей мере 13 фармацевтов.

По сведениям газеты Avvenire, из-за коронавируса в Италии умерли также 117 священнослужителей.

Вспышка коронавируса была выявлена в Италии 21 февраля на севере страны, где с тех пор зарегистрировано наибольшее число случаев заражения и летальных исходов. Общее число жертв коронавируса на Апеннинах с начала эпидемии достигло почти 27 тыс., заразившихся - 199,4 тыс. человек. Число вылечившихся превысило 66 тыс. человек.

4 мая в Италии должны вступить в силу первые послабления общенационального карантина, касающиеся производственных предприятий и строительных площадок, работа на которых будет возобновлена. Власти заявили об открытии парков и садов, хотя за мэрами городов сохраняется право принять решение об ограничениях. Магазины и рестораны пока не откроются, возобновить их работу планируется 18 мая и 1 июня соответственно. Сохраняются и ограничения на передвижение людей - между областями оно по-прежнему запрещено, если не имеется весомой причины. Школы будут закрыты до конца учебного года.

Карантин действует в стране с 10 марта. Школы и другие образовательные учреждения закрылись несколькими днями раньше, как и музеи, театры и кинозалы. Затем было объявлено о прекращении коммерческой деятельности, закрылись рестораны и бары. Производство товаров, не относящихся к предметам первой необходимости, приостановлено с 22 марта. Ограничительные меры действуют до 3 мая.