В Иране за последние сутки от коронавируса умер 71 человек

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умер 71 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Число умерших от коронавируса в Иране достигло 5877 человек.