https://news.day.az/world/1229060.html В Иране за последние сутки от коронавируса умер 71 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса умер 71 человек
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умер 71 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.
Число умерших от коронавируса в Иране достигло 5877 человек.
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