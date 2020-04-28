В Оксфорде начинают тестирование вакцины от коронавируса

Британские ученые завершили работу над еще одним вариантов вакцины от нового коронавируса и уже в мае планируют начать массовое тестирование, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Как сообщает The New York Times, самой успешной обещает оказаться разработка института Дженнера при Оксфордском университете.

Ученые взяли за основу вакцину от известного ранее типа коронавируса и модифицировали ее с учетом генома COVID-19.

Добровольцами при испытании "лекарства века" уже согласились стать около 6 тыс. человек. В случае успеха массовое производство вакцины могут начать уже в сентябре.

Напомним, коронавирусом заразились уже более трех миллионов человек по всему миру, в том числе около миллиона граждан США.