Домашние собаки стали заражаться коронавирусом

В американском городе Чапел-Хилл, штат Северная Каролина, у домашней собаки по кличке Уинстон обнаружили болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом нового типа. Об этом сообщается на сайте телестанции WRAL-TV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

1 апреля семья Хизер Маклин и ее мужа Самюэля, медработника отделения неотложной помощи, прошла обследование в университете Дьюка. У всех членов семьи, кроме дочери Сидней, нашли новую коронавирусную инфекцию. В рамках исследования проверили и домашних животных, проживающих в доме Маклинов: двух собак, кота и ящерицу.

В результате у одного из псов, мопса Уинстона, обнаружили SARS-CoV-2. Доктор Крис Вудс, принимавший участие в исследовании, утверждает, что это первый зарегистрированный случай в США, когда собака заболела COVID-19. Несколько подобных случаев произошло в Китае. Факты указывают на то, что не только коты, но и собаки стали заражаться коронавирусом.