https://news.day.az/world/1229073.html Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в регионе
Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в регионе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел во вторник телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Об этом пишет в Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.
По информации дипломатических источников в Анкаре, главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в регионе и борьбу с пандемией коронавируса нового типа (Covid-19).
Ранее во вторник Минобороны Турции сообщило в Twitter о проведении шестого этапа турецко-российского патрулирования по стратегически значимой трассе M4 в Идлибской зоне деэскалации.
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