Израиль не собирается отменять безвизовый режим для России после пандемии

Власти Израиля не намерены после пандемии коронавируса отменять безвизовый режим с Россией. Об этом заявил во вторник временный поверенный Израиля в РФ Эли Белоцерковский на онлайн-брифинге, организованном Единым информационным центром еврейских организаций России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Между нашими странами существует безвизовый режим. Я думаю, что он будет продолжаться и в будущем. С израильской стороны не предвидится никаких изменений по этому направлению", - сказал дипломат.

Между Израилем и Россией с 2008 года действует безвизовый режим для туристических поездок.

Дипломат добавил, что Израиль откроет границы для иностранных туристов, включая путешественников из России, только после возобновления внутреннего туризма.

"Вопрос открытия границ для иностранных туристов будет решаться на более позднем этапе, потому что на данный момент [у Израиля] еще нет регулярных полетов ни с одной страной, - сказал Белоцерковский. - Сначала мы откроем сферу местного туризма, то есть внутри Израиля".

Отвечая на вопрос о том, какие меры могут быть приняты для российских туристов, Белоцерковский сообщил, что они пока не определены. "Но могу точно сказать, что особенных мер для туристов из разных стран не будет. Это будет целый ряд мер, относящийся ко всем", - указал он.

Дипломат напомнил, что туризм - один из главных источников дохода Израиля. "Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее вернуться в нормальное русло и начать принимать туристов, - подчеркнул он. - Но так как вопрос эпидемии еще не до конца решен, он [вопрос открытия границ для иностранцев] будет поднят позже".

Проблемы с отказом во въезде

Израиль предпринимает много усилий, чтобы решить проблему с отказами во въезде в страну россиянам, заявил Эли Белоцерковский.

"Могу сказать, что над этой проблемой очень интенсивно работали. Перед вспышкой этой пандемии был консульский диалог между МИД обеих стран. Мы прилагаем много усилий, чтобы ее решить. Я уверен, что и российская сторона тоже видит это в том же ключе", - сказал он.

По данным посольства России в Тель-Авиве на 1 декабря 2019 года, 5771 российский турист получил отказ во въезде в Израиль. В октябре 2019 года 568 российских граждан не пустили в Израиль, в ноябре - 569. Речь идет и о тех, кто прибывал в страну с туристическими целями, они имели на руках оплаченные билеты в обе стороны, отели и ваучеры, соответствующие финансовые средства, необходимые для пребывания в Израиле.

Израиль доволен уровнем взаимодействия с Россией по вопросу борьбы с коронавирусом, добавил Белоцерковский.

"С Россией отношения очень дружественные, - сказал он. - Вопрос о сотрудничестве в различных областях, а также в борьбе с этой пандемией поднимался в ходе последнего разговора между премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху и президентом [РФ Владимиром] Путиным. Есть постоянный обмен, постоянное сотрудничество, и мы очень довольны этим уровнем".

По словам дипломата, тематика сотрудничества в борьбе с пандемией также поднималась в ходе разговора между сопредседателями российско-израильской межправительственной комиссии вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко и министром по вопросам защиты окружающей среды Израиля Зеевом Элькиным.

Белоцерковский сообщил, что 30 апреля состоится вебинар по коронавирусу между Институтом Вейцмана, Министерством здравоохранения Израиля и российскими компаниями.

В ходе телефонного разговора 6 апреля Путин и Нетаньяху выразили взаимный настрой на укрепление координации в борьбе с распространением коронавируса.