В Новой Зеландии серферы возвращаются на морское побережье

С 28 апреля, после снижения уровня карантинных мер, в Новой Зеландии профессиональные серферы начали возвращаться к тренировкам. Для многих из них излюбленным местом является пляж Маори (район Муривай, региона Окленд).

Согласно новым правилам, в этой стране теперь разрешено приходить на пляжи для занятий спортом и рыбалки при условии соблюдения мер социального дистанцирования.

До настоящего времени в Новой Зеландии было выявлено 1472 случаев заболевания, 19 заболевших умерли, 1214 выздоровели, 239 человек больны на данный момент. Летальность 1,3% (примерно как в Израиле).

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