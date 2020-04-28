https://news.day.az/world/1229110.html В Новой Зеландии серферы возвращаются на морское побережье - ФОТОРЕПОРТАЖ
В Новой Зеландии серферы возвращаются на морское побережье - ФОТОРЕПОРТАЖ
С 28 апреля, после снижения уровня карантинных мер, в Новой Зеландии профессиональные серферы начали возвращаться к тренировкам. Для многих из них излюбленным местом является пляж Маори (район Муривай, региона Окленд).
Согласно новым правилам, в этой стране теперь разрешено приходить на пляжи для занятий спортом и рыбалки при условии соблюдения мер социального дистанцирования.
До настоящего времени в Новой Зеландии было выявлено 1472 случаев заболевания, 19 заболевших умерли, 1214 выздоровели, 239 человек больны на данный момент. Летальность 1,3% (примерно как в Израиле).
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