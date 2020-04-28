Кабмин Украины отозвал назначение Саакашвили вице-премьером

Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление на назначение экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам. Об этом сообщило во вторник издание "Цензор.нет", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим "сливом" - назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще. Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов", - написал украинский журналист, главред издания Юрий Бутусов в Facebook.

По его словам, поскольку нет должной поддержки в президентской фракции, президент Украины Владимир Зеленский решил не выступать публично в поддержку Саакашвили. "Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас офис президента дал отбой". Он написал также, что в президентском офисе "обдумывают, что предложить Саакашвили вместо реформ в правительстве".

В настоящее время, по данным Бутусова, рассматривается вариант выдвижения Саакашвили в Одессе как кандидата "Слуги народа" "с максимальной поддержкой власти: и политической, и финансовой".

По информации журналиста, сейчас "понижен статус переговорщика" от имени президента, который занимается сбором голосов в Раде по тем или иным решениям. Так, утверждает он, вместо главы офиса президента Андрея Ермака такая задача переложена на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Кроме того, Бутусов написал, что провалена и идея Зеленского о назначении Давида Сакварелидзе главой Государственного бюро расследований.