Страшный пожар в Новой Москве

Очевидцы запечатлели на видео страшный пожар, который произошел на складе в Новой Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, предполагается, что в поселке Рязановское загорелись деревянные поддоны.

По данным МЧС, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, однако, по информации агентства ТАСС, площадь пожара увеличилась до 1 тыс. квадратных метров.

На место может быть направлена авиация, привлечен пожарный поезд.