https://news.day.az/world/1229147.html Страшный пожар в Новой Москве - ВИДЕО
Страшный пожар в Новой Москве - ВИДЕО
Очевидцы запечатлели на видео страшный пожар, который произошел на складе в Новой Москве.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, предполагается, что в поселке Рязановское загорелись деревянные поддоны.
По данным МЧС, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, однако, по информации агентства ТАСС, площадь пожара увеличилась до 1 тыс. квадратных метров.
На место может быть направлена авиация, привлечен пожарный поезд.
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