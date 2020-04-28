Дебошир разгромил несколько авто в Петербурге

Неспокойным выдалось утро для жителей одного из районов Петербурга.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, мужчине, явно в неадекватном состоянии, чем-то не понравились припаркованные во дворе автомобили. Он не церемонится: подходит к первой попавшейся машине и с силой пинает ее. Раздается вой сигнализации, но хулигана это не останавливает. Видимо, одной машины правонарушителю показалось мало. Он подходит к другому автомобилю и обрушивает на него весь свой гнев. Оттуда доносится крик о помощи.

Другие водители проявляют осторожность: срочно отгоняют свои автомобили от опасного места. И вовремя: через несколько секунд агрессивный молодой человек вернется и с разбегу запрыгнет на иномарку. Вероятно, теперь парню, не пожелавшему самоизолироваться, придется побыть в изоляции уже в другом месте. Когда он станет фигурантом уголовного дела.