https://news.day.az/world/1229190.html Франция будет осуществлять 700 тыс. тестов на коронавирус еженедельно
Франция будет осуществлять 700 тыс. тестов на коронавирус еженедельно
Власти Франции планируют осуществлять не менее 700 тыс. тестов на наличие коронавируса среди граждан после 11 мая, когда будут постепенно сниматься ограничения, введенные из-за пандемии.
Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая во вторник в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"После выхода из изоляции нам потребуется увеличить количество тестов, - заявил он. - Мы поставили задачу делать по меньшей мере 700 тыс. тестов еженедельно с 11 мая".
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