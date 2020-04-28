Эрдоган: Изменения на мировой арене открывают перед Турцией новые горизонты

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о грядущем поэтапном смягчении карантинных мер в Турции.

Как передает Day.Az, об этом пишет Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

Обращаясь в режиме видеоконференции к членам правления правящей Партии справедливости и развития Турции, глава государства отметил, что изменения на глобальной арене открывают перед страной большие возможности.

Глава государства призвал жителей Турции набраться терпения на фоне мер по борьбе с коронавирусом. "Необходимо еще немного потерпеть. Не за горами светлые дни", - сказал Эрдоган.

Президент Турции сообщил, что ограничительные меры в рамках борьбы с пандемией будут поэтапно отменяться. "Вместе с поэтапной отменой карантина, турецкая экономика вновь начнет набирать обороты, а казна государства пополняться", - сказал Эрдоган.

По словам главы государства, объем правительственной программы поддержки турецкой экономики - "Щит экономической стабильности" - предполагает вложения в объеме 200 миллиардов лир. "Это самая крупная в истории страны прямая государственная поддержка реальному сектору экономики и социально уязвимым слоям населения", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер поблагодарил соотечественников за выполнение рекомендаций властей по борьбе с пандемией. "Благодарю каждого из 83 миллионов жителей нашей страны за терпение и поддержку карантинных мер", - сказал Эрдоган.