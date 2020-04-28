Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается прекращать финансирование ВОЗ

Россия не намерена прекращать финансовую поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), несмотря на действия других стран. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС в формате видеоконференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжим оказывать поддержку ВОЗ независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать свое отношение к ее деятельности", - сказал он.