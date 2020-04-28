Россия 12 мая выходит из карантина

Президент РФ Владимир Путин поручил к 5 мая подготовить параметры поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу, который может начаться в регионах с 12 мая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений", - сказал Путин во вторник на совещании с главами регионов.

Он подчеркнул, что это должно быть сделано "в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза". По словам президента, регионы России должны будут получить такие рекомендации заранее, чтобы у них было время на подготовку своих действий после 11 мая.

Отмена не произойдет одномоментно

Отмена ограничений после прохождения пика эпидемии коронавируса не произойдет одномоментно по всей стране, заявил президент.

По его словам, даже когда пик эпидемии в целом по стране будет преодолен, в отдельных регионах ситуация еще может оставаться напряженной, "а значит говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя, просто недопустимо". "Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный, трудный путь, на котором нужно предусмотреть все риски", - сказал Путин.

Решения по ограничительным мерам нельзя принимать в разных регионах "под копирку", заявил Путин.