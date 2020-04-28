В сирийском Африне прогремел мощный взрыв, десятки погибших и раненых - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
19:20
По меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва в сирийском районе Африн на севере республики. Об этом информировал во вторник телеканал "Скай ньюс - Арабия".
Ранее сообщалось о 10 жертвах инцидента.
По данным телеканала, еще около 30 человек получили ранения. Источником взрыва была начиненная взрывчаткой автоцистерна.
Населенный курдами Африн расположен в 65 км к западу от Алеппо. Он был оккупирован турецкими войсками в марте 2018 года в рамках операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов.
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18:47
Мощный взрыв прогремел в городе Африне в провинции Алеппо на северо-западе Сирии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, по предварительным данным, взорвался заминированный автомобиль. В результате инцидента есть пострадавшие.
Африн - один из городов, который частично находится под контролем турецкой армии. Он расположен на сирийско-турецкой границе и заселен преимущественно курдами.
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