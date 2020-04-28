Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая

Введенные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни нужно продлить до 11 мая при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что впереди в России череда больших майских праздников, а между ними - рабочие дни 6, 7 и 8 мая. Путин отметил, что "и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска, а сейчас тем более нельзя рисковать".

"Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но, обращаю ваше внимание, при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах", - заявил глава государства.