Морские пираты поставили под угрозу мировой рынок нефти

Нефтяной рынок столкнулся с новой угрозой - морские пираты по всему миру и особенно в районе Западной Африки нарастили свою деятельность, создавая риски для международных нефтяных компаний. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание со ссылкой на данные Международного морского бюро (IMB) отмечает, что рост пиратства ставит под угрозу традиционные международные цепочки поставок. Согласно этим данным, в первом квартале 2020 года всплеск активности пиратов наблюдался во всем мире. В общей сложности зафиксировано 47 случаев вооруженного разбоя на море, что на девять случаев больше, чем в первом квартале 2019 года (38 случаев).

На Гвинейский залив, ключевой центр, в пределах которого добыча нефти осуществляется восемью странами-экспортерами Западной Африки, к настоящему моменту приходится 21 нападение пиратов и 90 процентов всех похищений в открытом море.

По информации специализирующейся на анализе политических рисков консалтинговой компании Verisk Maplecroft, большинство случаев пиратства было зарегистрировано в нигерийских водах. Ожидается, что в 2020 и 2021 годах число пиратских нападений увеличится. Активность пиратов усилится также в соседних государствах, что создаст серьезные препятствия для судоходных и международных нефтяных компаний.

Как заявил Александр Реймейкерс (старший аналитик Verisk Maplecroft, специализирующийся на процессах в Африке), обвал цен на нефть в 2015 году привел к смене тактики пиратов: раньше нападения на танкеры осуществлялись с целью кражи нефти и ее перепродажи на черном рынке. Сегодня главная цель - похищение экипажа и требование выкупа за освобождение заложников. В отличие от сомалийских пиратов, пираты в Гвинейском заливе не имеют возможности для хранения похищенных грузов и швартовки ввиду отсутствия портов.