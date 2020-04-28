https://news.day.az/world/1229223.html В Москве каждый пятый медработник переболел COVID-19
В Москве каждый пятый медработник переболел COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тесты на иммунитет к COVID-19 показали, что каждый пятый медработник в Москве переболел коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"На сегодняшний день нашей отечественной тест-системой обследовано уже более 3200 человек. И первые результаты показали, что 20% из них иммунитет имеют", - сказала Попова.
По ее словам, "это иммунитет приобретенный, это хороший прогностический признак".
По последним данным, в России зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, 876 пациентов умерли, 8 456 человек выздоровели.
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