Путин заявил, что России удалось затормозить распространение коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия смогла затормозить распространение коронавируса. Об этом он сказал в выступлении в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Путин добавил, что ситуация остается сложной и стабилизация числа новых заражений не должна успокаивать.

"Мы перед новым самым напряжённым этапом эпидемии. Риски заразиться выходят на самую высокую планку", - сказал президент.

В России коронавирусом заразились 93 тысячи, скончались 867 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.