В Греции с 4 мая снимаются ограничения на передвижения граждан

Ограничения на выход граждан из домов и передвижения на транспорте, введенные в Греции с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции, снимаются с 4 мая. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении к нации, представляя план поэтапного снятия ограничений, рассчитанный на два месяца, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Следуя рекомендациям Научного комитета, я сегодня могу объявить основные этапы безопасного перехода к новой повседневной реальности: со следующего понедельника, 4 мая, будут сняты ограничения на передвижение граждан. Другими словами, отменяется обязанность писать письменное заявление с целью выхода из дома или посылать соответствующее СМС-сообщение", - сказал премьер.

При этом он отметил, что ограничения на выезд за пределы района проживания будут еще действовать не менее двух недель.

По словам главы кабмина, индивидуальные виды спорта будут разрешены на открытом воздухе и на море, но организованные пляжи будут пока закрыты.

Кроме того, с 4 мая откроются некоторые типы магазинов, в частности книжные, магазины электронных и спортивных товаров, станции техосмотра автомобилей. Парикмахерские будут работать по предварительной записи клиентов. Остальная часть розничной торговли возобновит работу с 11 мая, за исключением крупных торговых центров. Они откроются 1 июня. Во всех магазинах будут применяться меры по ограничению числа посетителей и строгие меры для защиты работников от инфицирования.