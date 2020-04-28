Китай выразил протест в связи с проходом корабля ВМС США в Южно-Китайское море

Китай выразил протест в связи с проходом корабля ВМС США "Барри" возле Парасельских остров (китайское название - Сиша) в Южно-Китайском море. Об этом во вторник заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Ли Хуаминь.

"Данные провокационные действия американской стороны являются серьезным нарушением соответствующих норм международного права, а также суверенитета и интересов безопасности Китая", - цитирует Ли Хуаминя газета "Саут Чайна морнинг пост".

Он также подчеркнул, что все действия американского корабля полностью контролировались вооруженными силами КНР.

Территориальные споры в Южно-Китайском море ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), на которые претендуют Китай и Вьетнам; а также архипелага Спратли (Наньша), права на который заявляют Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины.