В украшении Кейт Миддлтон разглядели тайное значение

В украшении герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон разглядели тайное романтическое послание. Об этом сообщает издание Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Генеральный директор принадлежащих королевской семье ювелирных компаний Эдди Левиан (Eddie LeVian) рассказал, что аксессуар из розового золота с камнями, которое Уильям подарил Миддлтон до замужества, был выбран неслучайно.

Так, украшающий кольцо жемчуг ассоциируется с июнем (месяц рождения Уильяма), а гранат - с январем (месяц рождения Миддлтон). Левиан добавил, что кольцо стало символом "переплетения их судеб".

По информации издания, принц Уильям преподнес будущей невесте эту драгоценность во время обучения пары в университете Сейнт-Эндрюс (St Andrews University).

Журналисты отмечают, что герцогиня Кембриджская редко надевает указанный аксессуар, однако на выпускной, состоявшийся в 2005 году, она пришла именно в нем, продемонстрировав публике преданность королевской семье.

В апреле в наряде королевы Великобритании во время ее обращения к нации в связи с эпидемией коронавируса нашли тайное послание. Во время трансляции она была одета в яркое бирюзово-зеленое платье, украшенное брошью 1893 года. По мнению модного эксперта и стилиста Сьюзи Хаслер (Susie Hasler), Елизавета II выбрала этот цвет неслучайно: он символизирует надежду и исцеление.