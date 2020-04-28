https://news.day.az/world/1229240.html Turkish Airlines не будут летать еще месяц
Turkish Airlines не будут летать еще месяц
Основной турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines не будет выполнять международные рейсы до 28 мая.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил в Twitter гендиректор компании Биляль Экши.
"Мы знаем, что это сложно, но нам всем нужно набраться терпения, чтобы одержать победу в этой борьбе. К сожалению, мы вынуждены отменить наши внутренние и международные рейсы до 28 мая", - написал Экши.
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