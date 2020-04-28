Путин сказал, когда пройдет Парад победы

Президент России Владимир Путин пообещал провести празднование 75-летия Победы с главным парадом и шествием "Бессмертного полка", когда минует угроза распространения коронавируса.

"Все, что планировали в честь 75-летия Победы, обязательно состоится. Проведем и главный парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка", - пообещал глава государства, обращаясь к россиянам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он подчеркнул: "Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будет уверенность, что ситуация полностью безопасна и, прежде всего, вдвойне для наших ветеранов".

Президент также пообещал, что в честь Дня Победы 9 мая пройдет авиационный парад и будут салюты в городах.

"Соблюдая требования безопасности, режима самоизоляции, мы отметим и наш священный праздник - День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это", - сказал глава государства.

Он сообщил, что "9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника - современные боевые самолеты и вертолеты, а вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничных салют".

"Этот день, его духовная сила навсегда в наших сердцах", - уверен Путин. "Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами и, конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова", - подчеркнул президент. "Вместе с детьми посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек, дедушек, споем "День Победы", "Катюшу", "Землянку" - песни, которые любим и знаем наизусть", - предложил Путин.