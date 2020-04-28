В Италии число заражений коронавирусом превысило 200 тысяч

В Италии за сутки число заражений коронавирусом выросло на две тысячи, превысив 200 тысяч, пишет минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В стране от коронавируса умерли 27 тысяч, выздоровели почти 69 тысяч человек.

Сообщается о сокращении количества госпитализаций и тяжело больных пациентов.