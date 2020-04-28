https://news.day.az/world/1229253.html В Италии число заражений коронавирусом превысило 200 тысяч
В Италии число заражений коронавирусом превысило 200 тысяч
В Италии за сутки число заражений коронавирусом выросло на две тысячи, превысив 200 тысяч, пишет минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В стране от коронавируса умерли 27 тысяч, выздоровели почти 69 тысяч человек.
Сообщается о сокращении количества госпитализаций и тяжело больных пациентов.
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