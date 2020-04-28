https://news.day.az/world/1229257.html Число жертв коронавируса в Турции приближается к 3 тысячам
Число жертв коронавируса в Турции приближается к 3 тысячам
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 92 человека, общее число жертв заболевания достигло 2 992.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 114 653, за прошедшие 24 часа 2 392 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки выздоровели 5 018 человек, общее число выздоровевших достигло 38 809.
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