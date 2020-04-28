ООН признала законность Правительства национального согласия в Ливии

ООН поддерживает политическое соглашение об урегулировании в Ливии и выступает против любых изменений, достигаемых военным путем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Ливийской национальной армии о том, что она берет на себя управление страной и прекращает действие Схиратского соглашения.

"Наша позиция неизменна. Для нас ливийское политическое соглашение, учрежденные им институты остаются единственной международно признанной формой правления в Ливии, это подтверждает и резолюция СБ ООН", - подчеркнул он. "Любые политические изменения должны проходить демократическим путем, а не через военные действия", - добавил Дюжаррик.