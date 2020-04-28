Москва продлила режим самоизоляции до 11 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до 11 мая.

"Поэтому - как бы сложно ни было принимать такое решение - сегодня я подписал Указ, который продлевает до 11 мая 2020 г. (включительно) все ограничения, действующие в Москве", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мэр написал, что отмена карантина была бы "безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших".

В Москве коронавирусом заразились 48 тысяч, скончались 479 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.