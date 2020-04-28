Премьер Украины назвал три сценария жизни при коронавирусе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал три основных сценария жизни в условиях пандемии коронавируса,

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом передает "Корреспондент.net".

Шмыгаль напомнил, что в начале мая ожидается пик заболеваемости в стране. Его необходимо успешно пройти, чтобы запустить процесс ослабления карантинных ограничений.

"Первый - это идти жестким путем. Оставлять все закрытым, как это делает Сингапур или Турция", - пояснил глава правительства, подчеркнув, что такой метод Украине не подходит.

Второй сценарий - либеральный, который предполагает возвращение к привычной жизни, "по примеру Швеции". "Однако сейчас в Швеции выявлено более 18 600 случаев заболеваний и зафиксировано более 2100 смертей. То есть летальность составляет более 11 процентов. Это в пять раз выше, чем сейчас на Украине", - заметил Шмыгаль.

Третий же сценарий - "не выбирать между здоровьем и экономикой", а запустить адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни. "Как это делает большинство стран, в частности Чехия и Польша, динамика заболеваний в которых похожа на ситуацию на Украине", - заявил премьер. Он уверяет, что постепенное снятие ограничений позволит контролировать ситуацию с заболеваемостью и оперативно локализовать вспышки.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 8617 человек, 239 пациентов умерли.