Более миллиона человек заразились COVID-19 в США

Более 1 млн случаев инфицирования новым коронавирусом зафиксировано на территории США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета The Washington Post, которая произвела свои подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников.

Издание отмечает, что в США зафиксировано около одной трети от всех зарегистрированных в мире случаев заражения. При этом в стране от заболевания, вызываемого коронавирусом, умерли более 57 тысяч человек. Однако, как информирует газета, эксперты считают эти цифры заниженными.