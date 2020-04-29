https://news.day.az/world/1229318.html Число умерших с коронавирусной инфекцией в Москве превысило 500
Число умерших с коронавирусной инфекцией в Москве превысило 500
Число пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа, умерших в Москве, превысило 500, за сутки умерли 67 человек.
Об этом во вторник сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 67 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Всего умерли 546 инфицированных.
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