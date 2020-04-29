Франция начнет отменять антивирусные ограничения с 11 мая

Граждане Франции смогут с 11 мая передвигаться без специальных разрешений властей, необходимых в настоящее время из-за режима изоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Снова станет возможным свободно перемещаться без разрешения, кроме (...) перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам", - сообщил глава правительства, представляя в Национальном собрании Франции свои предложения по началу постепенной отмены ограничений с 11 мая.

При этом Филипп призвал граждан старше 65 лет продолжать соблюдать режим изоляции.

Премьер-министр предупредил, что после 11 мая не все предприятия смогут возобновить работу.

"Дистанционная работа должна быть сохранена повсюду, где это возможно, по крайней мере, в течение трех ближайших недель. Я это твердо требую от предприятий", - подчеркнул Филипп.

Торговые сети, кроме ресторанов и кафе, откроются с 11 мая. Решение по работе заведений общепита будет приниматься в конце мая, возможные сроки открытия - после 2 июня.

Закрытые в настоящее время рынки предполагается "в основном открыть" с учетом мнения местных властей в каждом конкретном случае.

Места совершения религиозных культов будут открыты, но религиозные церемонии с участием верующих останутся под запретом как минимум до 2 июня.

В церемониях похорон, как и сейчас, пока смогут участвовать не более 20 человек. Откроются для посещения кладбища.

Собрания любого рода в общественных местах или в частной обстановке не должны объединять более десяти человек.

Во Франции среди зараженных коронавирусом пациентов за последние сутки умерли 367 человек, с начала эпидемии количество смертей составило 23660, сообщила во вторник вечером Генеральная дирекция министерства здравоохранения страны.

Несмотря на это, из последних статистических данных следует, что тенденция снижения количества госпитализированных пациентов, в том числе в реанимационных палатах, продолжает сохраняться.

Всего во Франции с диагнозом COVID-19 госпитализированы 27484 человека. Это на 571 пациента меньше, чем было объявлено накануне. В отделениях интенсивной терапии находятся 4387 тяжелобольных, то есть на 221 меньше, чем сутки назад.

С начала эпидемии 46886 пациентов во Франции вылечились. В целом в стране выявлено 129859 случаев заражения COVID-19, в том числе - 1520 за минувшие сутки.