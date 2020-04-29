США могут начать проверять пассажиров международных рейсов на COVID-19

Власти Соединенных Штатов могут обязать пассажиров международных авиарейсов проходить тестирование на коронавирус перед полетом, а также в обязательном порядке носить медицинские маски во время перелета.

Об этом сообщил журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассматриваем эту возможность. И мы, возможно, сделаем это", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы примем это решение достаточно скоро", - добавил он.

Позднее на другом мероприятии в Белом доме президента попросили уточнить, идет ли речь именно о международных рейсах или также о внутренних. "Мы рассматриваем возможность введения этого на международных рейсах из тех районов, где уровень заражения высокий", - ответил он.

При этом американский лидер обратил особое внимание на Бразилию, где, по его словам, ситуация с распространением коронавируса вызывает серьезные опасения. "Как вы знаете, Бразилия приближается к тому, чтобы оказаться в этой категории", - подчеркнул он.

"В Бразилии, как вы знаете, достаточно серьезная вспышка. Они пошли другим путем, в отличие от остальных стран Южной Америки, и если вы посмотрите на графики, то вы увидите, что, к сожалению, произошло с Бразилией. Так что мы очень внимательно рассматриваем такую возможность", - подчеркнул до этого хозяин Белого дома.

Трамп отметил также, что сейчас американская администрация ведет переговоры по поводу введения новых правил с авиакомпаниями, но также может обратиться к властям других стан. "Либо авиакомпании, либо власти. Мы работаем с авиакомпаниями. Возможно, это будет сочетание и того, и другого", - заявил он.

Запрет на въезд в США

Ранее Трамп не исключал, что власти США могут ввести запрет на въезд иностранцев с территории Бразилии в связи с ухудшением там обстановки с распространением коронавируса.

Трамп 13 марта ограничил въезд в страну лиц, побывавших в последнее время в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет на Ирландию и Великобританию. Ранее аналогичные меры вводились в отношении Китая и Ирана. Они, однако, распространяются только на иностранцев. Американские граждане, возвращающиеся из этих стран, могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр.

20 марта Трамп объявил, что Соединенные Штаты временно вводят ограничения на пересечение границ с Мексикой и Канадой. По словам главы государства, временный запрет вводится на "все поездки, которые не являются необходимыми".

В понедельник Минздрав Бразилии сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 66,5 тыс., умерли более 4,5 тыс. человек. В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных превысило миллион, умерли более 57 тыс. пациентов с коронавирусом.