https://news.day.az/world/1229328.html Каким станет мир после коронавируса - идут обсуждения - ВИДЕО
Каким станет мир после коронавируса - идут обсуждения - ВИДЕО
Каким станет мир после коронавируса попробуют спрогнозировать на одноименном международном онлайн-форуме.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, он стартовал в интерактивном формате в Башкирии. В глобальной конференции из разных уголков мира участвуют сотни ученых, бизнесменов и политиков. Среди спикеров даже знаменитый французский режиссер Люк Бессон.
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