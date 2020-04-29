Каким станет мир после коронавируса - идут обсуждения

Каким станет мир после коронавируса попробуют спрогнозировать на одноименном международном онлайн-форуме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, он стартовал в интерактивном формате в Башкирии. В глобальной конференции из разных уголков мира участвуют сотни ученых, бизнесменов и политиков. Среди спикеров даже знаменитый французский режиссер Люк Бессон.