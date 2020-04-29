В Испании отмечают положительную динамику в борьбе с коронавирусом

Власти Испании отмечают положительную динамику в борьбе с коронавирусом. Тенденция к снижению смертности сохраняется вот уже несколько дней. За последние сутки скончались около 300 инфицированных, выздоровевших (1673) вновь больше, чем заболевших (1308).

"Подобное резкое снижение числа новых случаев заражения - результат карантина, который уже действовал на территории страны две недели назад. При этом, о части из них мы узнаем с задержкой: многие люди выздоравливают в своих собственных домах", - заявил координатор по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения Фернандо Симон, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Уменьшается и число пациентов в реанимации: за последние сутки в восьми из 17 автономных сообществ Испании в отделения интенсивной терапии не перевели ни одного из заболевших. Правительство планирует приступить к поэтапному смягчению ограничительных мер со 2 мая. Причем в каждом из регионов снятие карантина будет проходить по-своему.