https://news.day.az/world/1229334.html Евросоюз может остаться без урожая: коронавирус лишил страны дешевой рабсилы - ВИДЕО
Евросоюз может остаться без урожая: коронавирус лишил страны дешевой рабсилы - ВИДЕО
Коронавирусная пандемия на время избавила Европу от нашествия нелегалов и тут же превратила победу в проблему.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, оказалось, что европейцы давно забыли, как самостоятельно заниматься сельским хозяйством, переложив эту утомительную и низкооплачиваемую работу на плечи зарубежных сезонников.
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