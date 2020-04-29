Евросоюз может остаться без урожая: коронавирус лишил страны дешевой рабсилы

Коронавирусная пандемия на время избавила Европу от нашествия нелегалов и тут же превратила победу в проблему.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, оказалось, что европейцы давно забыли, как самостоятельно заниматься сельским хозяйством, переложив эту утомительную и низкооплачиваемую работу на плечи зарубежных сезонников.