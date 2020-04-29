Двойное убийство в Армении спровоцировало массовые беспорядки и самосуд

Четыре человека убиты в городе Гавар, в 90 км к северо-востоку от столицы Армении поздно вечером во вторник.

Как сообщают местные СМИ, сначала в результате перестрелки в Гаваре были убиты два человека. Двое нападавших скрылись на автомобиле, но попали в ДТП и были госпитализированы, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Из Еревана в Гавар были направлены многочисленные силы полиции, на месте находился также начальник полиции Армении Арман Саркисян.

Больница была взята под контроль полиции, однако в медцентр ворвались родственники и друзья одного из убитых - следователя военной полиции - и совершили самосуд. Cообщается, что больницу ворвались около 500 человек.

"Они разбили имущество больницы, прорвали полицейские кордоны, добрались до палаты, где лежали раненые, перерезали им горло, после чего ушли. Полиция не смогла им помешать", - отмечают местные СМИ.

В полиции никак не комментируют информацию об убийстве, совершенном в присутствии начальника полиции Армении и многочисленных полицейских.

В пресс-службе полиции Армении лишь сообщили журналистам, что возбуждено уголовное дело по признакам статей "убийство двух и более лиц, незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов".