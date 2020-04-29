Австралия снимет ограничения на поездки по стране на следующей неделе

Власти Австралии рассчитывает снять ограничения на поездки внутри страны, которые были введены из-за пандемии нового коронавируса, уже на следующей неделе. При этом международные путешествия пока что останутся под запретом. Об этом в ходе пресс-конференции в Канберре заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он подчеркнул, что ограничения на внутренний туризм, а также посещение пабов "ближе к отмене, чем считалось ранее". При этом Моррисон отметил, что о возобновлении международного туризма и разрешении массовых спортивных мероприятий говорить еще рано.

"Единственным исключением из этого запрета, вероятно, станут поездки в Новую Зеландию, возможность возобновления которых мы сейчас обсуждаем", - сказал премьер в эфире телеканала Эс-би-эс.

Моррисон подчеркнул, что правительство Австралии, как и ранее, заинтересовано в проведении расследования, чтобы понять причины и обстоятельства распространения коронавируса.

В Австралии зарегистрировано 6 747 случаев заражения коронавирусом, излечились 5 626, умерли 89. Первый случай инфицирования в стране выявили 25 января.

Первые случаи заражения новым типом коронавируса были зарегистрированы в Китае в декабре. 11 февраля ВОЗ дала инфекции, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, название COVID-19 (состоит из сокращения слов Corona Virus Diseas - "болезнь, вызываемая коронавирусом", - и года появления), а 11 марта, объявила о пандемии.

Случаи заболевания новым коронавирусом зарегистрированы в десятках страна. По данным американского Института Джона Хопкинса, количество заболевших COVID-19 в мире превысило 3 млн. Скончались свыше 200 тысяч человек.