Возле базы спецназа в Кабуле прогремел взрыв

Террорист-смертник предпринял попытку нападения на базу спецназа в столице Афганистана. Об этом сообщил в среду телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, атака была совершена в кабульском районе Риш-Хор.

В свою очередь министерство внутренних дел страны подтвердило телеканалу факт взрыва, однако не привело деталей случившегося.