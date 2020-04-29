https://news.day.az/world/1229347.html Возле базы спецназа в Кабуле прогремел взрыв
Возле базы спецназа в Кабуле прогремел взрыв
Террорист-смертник предпринял попытку нападения на базу спецназа в столице Афганистана. Об этом сообщил в среду телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, атака была совершена в кабульском районе Риш-Хор.
В свою очередь министерство внутренних дел страны подтвердило телеканалу факт взрыва, однако не привело деталей случившегося.
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