https://news.day.az/world/1229350.html Турция продолжает эвакуацию своих граждан из других стран из-за коронавируса
Турция продолжает эвакуацию своих граждан из других стран из-за коронавируса
Турция эвакуировала 272 своих гражданина из Кении и Танзании в связи с распространением нового коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, 119 человек были эвакуированы из Кении и 153 человека из Танзании самолетами турецкой авиакомпании Turkish Airlines.
Отмечается, что самолеты приземлились в аэропорту города Самсун. После дезинфицирования багажа, эвакуированных доставили в общежитие министерства спорта, где они пройдут карантинный период.
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