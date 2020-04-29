Москва стала лидером среди мегаполисов по количеству тестов на COVID-19

Москва вышла в мировые лидеры среди мегаполисов по числу тестов на коронавирус. Эта информация появилась на сайте мэра и правительства города, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На 100 тысяч жителей в Москве приходится почти 6 тысяч исследований. Всего в столице проведено более 700 тысяч тестов.

Анализы проверяют в федеральных, частных и городских лабораториях. Также на коронавирус тестируют больных ОРВИ, пневмонией и всех, кто проживает с заразившимися COVID-19. Скрининги проводят среди медицинских и социальных работников, сотрудников полиции, ЖКХ и сферы транспорта.

Накануне ситуацию с коронавирусом в России президент России Владимир Путин обсудил на совещании с правительством и главами регионов. На совещании президент объявил, что режим нерабочих дней продлен до 11 мая включительно.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка COVID-19 приобрела характер пандемии.