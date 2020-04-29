США ужесточают ограничения на экспорт в Китай

США ужесточили свои правила экспортного контроля, чтобы помешать компаниям поставлять в Китай продукцию и технологии, которые могли бы укрепить его вооруженные силы. Об этом пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новые правила, которые были обнародованы во вторник министерством торговли США, расширяют круг товаров, экспорт которых требует рассмотрения со стороны органов национальной безопасности.

Теперь в перечень таких товаров входит любая продукция, которая может быть использована для поддержки или содействия военным операциям, а также для установки, технического обслуживания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции, разработки или производства предметов военного назначения. Продавцы товаров из этого списка теперь должны будут подавать заявки на получение лицензий. Ограничения также распространяются на поставки из США в Россию и Венесуэлу.

Эти изменения дают министерству торговли США больше возможностей для прекращения экспорта в полупроводниковой, авиационной и сенсорной отраслях, а также в других секторах, которые могли бы укрепить военный потенциал указанных стран. Изменения также ограничат поставки любой китайской компании, имеющей прямое или косвенное отношение к Народно-освободительной армии Китая.

Новые правила распространяются на химические продукты, токсины, электронные устройства, компьютеры, телекоммуникации и морское или наземное акустическое оборудование, способное обнаруживать подводные объекты.

Сюда также входит оборудование, связанное с обработкой ядерных материалов, оборудование бортовой связи, авиационные навигационные системы, суда, морские системы или оборудование, космические аппараты и газотурбинные двигатели.