https://news.day.az/world/1229427.html Число больных коронавирусом в Армении приблизилось к двум тысячам
Число больных коронавирусом в Армении приблизилось к двум тысячам
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 65 и достигло 1932, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Как сообщает 29 апреля пресс-служба Национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
По последним данным, умерли от болезни 30 человек.
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