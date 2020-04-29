Число больных коронавирусом в Армении приблизилось к двум тысячам

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 65 и достигло 1932, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщает 29 апреля пресс-служба Национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

По последним данным, умерли от болезни 30 человек.