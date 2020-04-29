Кардиологи ждут всплеска заболеваний сердца после пандемии

Новая коронавирусная инфекция продолжает завоевывать Южный Урал. За минувшие сутки зафиксировано 67 заболевших. Общее число заразившихся COVID-19 в области достигло почти 500 человек. Как отметили в областном министерстве здравоохранения, новые случаи инфекции выявлены в Златоусте и Магнитогорске, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Корреспондент ГТРК "Южный Урал" уточняет, за время распространение коронавируса в Челябинской области выздоровели четыре человека, скончались двое. Последний - магнитогорец имел сахарный диабет и гипертонию, умер от осложнений.

Вместе с тем, кардиологи утверждают, что коронавирус имеет отложенный эффект. Врачи ожидают после эпидемии всплеска сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, Владимир Путин 28 апреля провел совещание с руководителями субъектов России по вопросам готовности медучреждений к распространению коронавируса. Президент попросил проявить выдержку и предельную собранность, и назвал условия для возвращения к нормальной жизни. Кроме того, Путин продлил режим нерабочих дней.