https://news.day.az/world/1229454.html Весенний Киев на седьмой неделе карантина - ФОТО
Весенний Киев на седьмой неделе карантина - ФОТО
В Украине - седьмая неделя карантина. Пока украинцы ждут-не дождутся возможности выйти на природу и вернуться к прежней жизни, у природы - все по плану. Через пару дней - май, и на улицах с каждым днем становится все приятнее.
Day.Az со ссылкой на Вести представляет фоторепортаж о том, как продолжает меняться украинская столица:
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