Весенний Киев на седьмой неделе карантина

В Украине - седьмая неделя карантина. Пока украинцы ждут-не дождутся возможности выйти на природу и вернуться к прежней жизни, у природы - все по плану. Через пару дней - май, и на улицах с каждым днем становится все приятнее.

Day.Az со ссылкой на Вести представляет фоторепортаж о том, как продолжает меняться украинская столица: