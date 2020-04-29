Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам

Общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии приблизилось к 100 тысячам. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает штаб, всего в стране зарегистрировано 99 399 случаев инфицирования в 85 регионах. За все время эпидемии 972 человека скончались, 10 286 выздоровели.

По данным на 28 апреля, общее число случаев заражения в стране достигало 93 тысяч. Сообщалось 867 умерших и 8456 выздоровевших пациентах.